Движение в центре Владивостока ограничат в связи с крестным ходом 8 апреля
Для проведения крестного хода в воскресенье, 8 апреля, временно перекроют центральные улицы Владивостока. Движение и парковка транспорта будут ограничены с 12.00 до 12.30.
Согласно постановлению администрации города, УМВД Владивостока рекомендовано временно ограничить движение и парковку транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:
— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
— по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
— по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
— по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
— по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;
— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
— по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом.
Объезд будет осуществляться по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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