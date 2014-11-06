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29-летний житель Приморья задержан во Владивостоке за вымогательство

29-летний житель Приморья задержан во Владивостоке за вымогательство

Фото: Today.kz

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что у него неизвестный мужчина забрал надетые на нем золотые кольца и 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба Владивостокского ЛУ МВД России, нарядом патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый - 29-летний житель Приморского края. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что он прибыл поездом, следующим по маршруту Советская Гавань – Владивосток, для лечения в туберкулезном диспансере, денежных средств у него при себе не было. На морском вокзале, в вечернее время он обратил внимание на гражданина и под угрозами забрал золотые украшения и деньги.

Похищенное сдал в ломбард и потратил вырученные денежные средства по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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