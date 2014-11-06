29-летний житель Приморья задержан во Владивостоке за вымогательство
В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что у него неизвестный мужчина забрал надетые на нем золотые кольца и 500 рублей.
Как сообщает пресс-служба Владивостокского ЛУ МВД России, нарядом патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый - 29-летний житель Приморского края. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что он прибыл поездом, следующим по маршруту Советская Гавань – Владивосток, для лечения в туберкулезном диспансере, денежных средств у него при себе не было. На морском вокзале, в вечернее время он обратил внимание на гражданина и под угрозами забрал золотые украшения и деньги.
Похищенное сдал в ломбард и потратил вырученные денежные средства по своему усмотрению.
В настоящее время по данному факту дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.03.2018 28-летний житель Комсомольска-на-Амуре украл телефон у пассажира поезда, ехавшего во Владивосток
-
31.07.2017 Владивостокские полицейские нашли на вокзале пропавшего без вести подростка
-
05.06.2016 В Уссурийске задержан подозреваемый в грабеже
-
01.03.2016 На станции Угольная во Владивостоке полицейские задержали сбытчика крупной партии гашишного масла
-
26.05.2015 В Спасске-Дальнем молодой парень ограбил слепого мужчину
-
06.11.2014 В аэропорту Владивостока задержан подозреваемый в мошенничестве
Добавить комментарий