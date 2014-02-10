Приморец хранил у себя во дворе более шести тонн опасной рыбы

В Приморье у жителя поселка Пограничный изъята рыба неподтвержденного качества. Продукцию мужчина хранил в рефконтейнере на своей придомовой территории. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов Россельхознадзора.

Более шести тонн рыбопродукции неподтвержденного качества обнаружили в ходе проверки сотрудники ФСБ и инспекторы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. В рефконтейнере, который находился на придомовой территории одного из жителей поселка Пограничный обнаружено более тонны соленой лососевой икры и более 5 тонн мороженой рыба (верхогляд, щука, судак, касатка, вьюн, карась, толстолоб).

Вся продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, ее прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также без документов, подтверждающих прослеживаемость продукции. Так как маркировка изготовителя также отсутствовала, то определить окончание срока годности данной продукции не представилось возможным.

Вся опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение, ведется административное производство, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе небезопасной продукции и ответственности нарушителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]