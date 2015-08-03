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Житель Владивостока получил 7,5 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков через интернет

Житель Владивостока получил 7,5 лет колонии строгого режима за продажу наркотиков через интернет

Фото: Tumix.ru

Житель Владивостока осужден за продажу наркотиков через интернет в составе организованной группы. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, гр-н Д. 1993 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере).

С ноября 2015 года по май 2016 года фигурант вступил в состав организованной преступной группы наркодилеров, которые продавали наркотики во Владивостоке. Молодой человек расфасовывал заранее приобретенное наркотическое средство N-метилэфедрон и размещал его в тайниках на территории города, отмечая места «закладок» на карте и передавая координаты руководителю преступной группы через интернет.

Преступная деятельность орггруппы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, наркотики изъяты из тайников.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное (с учетом смягчающих наказание обстоятельств — явки с повинной, раскаяния в содеянном) наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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