Приморские спасатели распиливают лед на реке Арсеньевка

Спасатели Приморья продолжают работы по распиловке льда в районе села Яковлевка в Яковлевском районе. Работы ведутся на реке Арсеньевка. Спасатели проводят работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае – это бурение и распиловка.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, на сегодняшний день спасатели пробурили лунки в ледовом поле – выше моста пробурено 140 лунок, ниже моста – 160 лунок.

Отметим, по словам специалистов, производство взрывных работ по разрушению ледяного покрова на реках, предотвращению ледовых заторов и защите мостов в Яковлевском районе будет малоэффективно, так как в этом году наблюдается маловодность. Кроме того, такой способ наносит большой ущерб природным ресурсам – при взрывных работах гибнет молодь рыб.

Период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом рек из берегов.

Напомним так же, что при подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению. По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв – 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]