Более 6,8 тысяч иностранцев посетили Приморье по электронной визе
Упрощенный визовый режим действует на территории Приморского края около семи месяцев. За это время с достопримечательностями региона благодаря новому механизму познакомились свыше 6,8 тысяч гостей.
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, большинство путешественников прибыли в край через международный аэропорт Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«На этом пункте пропуска мы приняли уже 6582 обладателя электронных виз, среди них – почти 4,3 тысячи жителей Китая, более 2,1 тысяч граждан Японии, 74 сингапурца, 31 индиец, 16 граждан КНДР, а также гости из Саудовской Аравии, а Турции, Ирана, Мексики, ОАЭ, Алжира, Кувейта и Марокко», – сообщили специалисты.
Также электронная виза стала входным билетом в Приморье для путешественников, прибывших в регион через морской пункт пропуска Владивосток, автомобильный пропускной пункт «Полтавка» и железнодорожный «Пограничный». Здесь специалисты приняли 230 человек, большинство из которых – жители Китая.
В целом с помощью электронной визы край посетили 6822 иностранца. Оформили соответствующие документы свыше 10,2 тысяч туристов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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