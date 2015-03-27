Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:26
  0

Лесной пожар в Лазовском заповеднике потушили в Приморье

Лесной пожар в Лазовском заповеднике потушили в Приморье

Лесной пожар, возникший накануне в Лазовском заповеднике в Приморском крае, оперативно потушили.

Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", в минувшие сутки возник один лесной пожар в Лазовском государственном заповеднике им. Л.Г. Капланова. Силами лесопожарных формирований возгорание ликвидировано в тот же день. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га.

По данным сайта "Росгидромет", за последние сутки на Дальнем Востоке возникло 12 новых очагов природных возгораний и выгорело более тысячи гектаров леса. С учетом ранее действующих пожаров их общее количество составило 23. Благодаря работе оперативных служб 15 очагов уже ликвидированы.

Особенно горячо было в Амурской области, где полыхало 10 пожаров на 445 гектарах земель, а также в Хабаровском крае - там действовало 8 очагов.

К настоящему времени в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае продолжают действовать по два природных пожара. В Сахалинской области и Приморском крае зафиксировано по одному очагу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести