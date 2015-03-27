Лесной пожар в Лазовском заповеднике потушили в Приморье

Лесной пожар, возникший накануне в Лазовском заповеднике в Приморском крае, оперативно потушили.

Как сообщает "Интерфакс-Дальний Восток", в минувшие сутки возник один лесной пожар в Лазовском государственном заповеднике им. Л.Г. Капланова. Силами лесопожарных формирований возгорание ликвидировано в тот же день. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га.

По данным сайта "Росгидромет", за последние сутки на Дальнем Востоке возникло 12 новых очагов природных возгораний и выгорело более тысячи гектаров леса. С учетом ранее действующих пожаров их общее количество составило 23. Благодаря работе оперативных служб 15 очагов уже ликвидированы.

Особенно горячо было в Амурской области, где полыхало 10 пожаров на 445 гектарах земель, а также в Хабаровском крае - там действовало 8 очагов.

К настоящему времени в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае продолжают действовать по два природных пожара. В Сахалинской области и Приморском крае зафиксировано по одному очагу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]