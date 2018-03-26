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В Арсеньев заглянули редкие длинноногие гости (видео)

В Арсеньев заглянули редкие длинноногие гости (видео)

В центре Арсеньева поселилась стая редких птиц. Необычное видео попало в объективы местных жителей, которые прислали ролик в редакцию «Вестей: Приморье».

По словам очевидцев, большая стая грациозных птиц устроила пристанище на высоких деревьях недалеко от здания местного завода. Пернатых так много, что под их тяжестью некоторые ветки, неготовые к такой нагрузке, ломались.

Белые длиннокрылые гости вызвали восхищение у всех прохожих, к тому же рядом с людьми цапли находились несколько часов, что большая удача. Как пояснила «Вестям: Приморье» после просмотра видеоролика биолог Кира Скрипова, скорее всего, на кадрах зафиксирована стая больших белых цапель. Довольно редкий вид птиц, почти никогда не останавливается по пути с юга, в населенных пунктах. Приморские орнитологи заинтересовались этим случаем, и хотят подробнее изучить поведенческие особенности птиц.

В центре Арсеньева поселилась стая редких птиц. Необычное видео попало в объективы местных жителей, которые прислали ролик в редакцию «Вестей: Приморье». ✔️ По словам очевидцев, большая стая грациозных птиц устроила пристанище на высоких деревьях недалеко от здания местного завода. Пернатых так много, что под их тяжестью некоторые ветки, неготовые к такой нагрузке, ломались. ✔️ Белые длиннокрылые гости вызвали восхищение у всех прохожих, к тому же рядом с людьми цапли находились несколько часов, что большая удача. Как пояснила «Вестям: Приморье» после просмотра видеоролика биолог Кира Скрипова, скорее всего, на кадрах зафиксирована стая больших белых цапель. Довольно редкий вид птиц, почти никогда не останавливается по пути с юга, в населенных пунктах. Приморские орнитологи заинтересовались этим случаем, и хотят подробнее изучить поведенческие особенности птиц#белыецапли#птицы#арсеньев#орнитолог#биолог

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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