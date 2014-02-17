Сколько успели заработать и потратить приморцы в 2018 году?
Денежные доходы, полученные населением края за первые два месяца 2018 года, по предварительным данным, сложились в сумме 110.8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (79%) была израсходована на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.
Среднедушевые денежные доходы (определяются как отношение всех денежных поступлений (трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов) к численности населения края) за январь-февраль 2018 года составили 29 тысяч рублей.
Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах), составили на 1 февраля 2018 года 302.7 млрд рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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