Один из членов «кировской банды» заключен под стражу в Приморье
Одному из членов «кировской банды» Алексею Никитину ужесточили меру пресечения. Напомним, уголовное дело «банды» в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде. Никитин находился под подпиской о невыезде, сейчас же он заключен под стражу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Подсудимому Алексею Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу», - сообщила в понедельник пресс-секретарь крайсуда Виктория Ковалева, не уточнив дату принятия этого решения.
Она также добавила, что судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.
Ранее А.Никитин и еще один подсудимый Вадим Ковтун находились под подпиской о невыезде, еще трое — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов — содержатся под стражей.
Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде началось новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.
Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована с пятой попытки. Перед судом предстали пятеро фигурантов - А.Ковтун, В.Илютиков, М.Кириллов, А.Никитин, В.Ковтун. На первом заседании суда В.Ковтун, М.Кириллов и А.Никитин заявили, что не признают себя виновными по исследуемому эпизоду. А.Ковтун и В.Илютиков отказались от дачи показаний.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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