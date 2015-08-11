Молодое поколение предпочитает карты смартфону. Бег по пересеченной местности для них интереснее, чем просиживание в интернете. Краевой учебно-тренировочный сбор по спортивному ориентированию сейчас проходит на территории турбазы «Волна» в Надеждинском районе. К чему готовятся спортсмены?

Мальчишки и девчонки, а также их наставники уже несколько дней бегают по лесу. Не бесцельно, а ради оттачивания навыков.

Александр Мещеряков, руководитель краевого учебно-тренировочного сбора школьников Приморского края по спортивному ориентированию: «В этом году собралось порядка 90 юных спортсменов с территорий: это Владивосток, Находка, Фокино, Надеждинский, Партизанский район, то есть те территории, где максимально пропагандируется и развивается спортивное ориентирование, есть гости и из Хабаровска».

Территория вокруг поселка Девятый Вал под пристальным изучением уже более 3 лет. Сборы здесь проходят в седьмой раз, поэтому многим, чтобы найти цель, компас не нужен. Хотя это один из главных атрибутов ориентировщика. А еще обувь, признаются, спортсмены. Без удобных кроссовок дистанцию не преодолеть.

Даниил Павлов, участник сборов: «Нам на старте выдают легенду, на которой написаны номера пунктов, и маленькие обозначения, в каком районе они находятся, это очень сильно помогает при заходе на контрольный пункт, когда ты бежишь в лесу, дает больше информации».

Работа с компасом, чтение рельефа, скоростное ориентирование — главные навыки, которые приводят к хорошему результату. Но далеко не все элементы на сборах отрабатываются в лесу, часть проходят на тренировочных площадках. К примеру, оттачивание навыков скоростной отметки условных знаков.

Дарья Павлова, участница сборов: «Тебе выдают карточку, там написаны знаки и ты должна по порядку пройти и найти все знаки».

В начале сборов был сделан замер на время. Следующий контрольный старт в этот вторник. Через две недели — Первенство Дальневосточного федерального округа. И упасть в грязь лицом никак нельзя. Правда, и такие падения тоже случаются, но на результат и хорошее настроение они не влияют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]