Анонс на 27 марта

27 марта с 10.00 до 12.00 во Дворце культуры железнодорожников по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 62 А в честь празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации состоится выставка, на которой будут продемонстрированы образцы вооружения и специальных средств.

27 марта в 16.00 во Владивостоке, Центр современной культуры «Хлебозавод» (Семеновская, 9) – мастер-класс «Космос в капле воды».

27 марта в 18.30 во Владивостоке, в приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – музыкально-драматический спектакль «Признание».

27 марта в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – мастер-класс по ораторскому искусству.

27-31 марта г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Первенство г. Владивостока по гандболу среди юношей обучающихся муниципальных образовательных учреждений 2003-2004 гг.р.

27 марта - Всемирный день театра.

27 марта - День войск национальной гвардии России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]