Анонс на 27 марта
27 марта с 10.00 до 12.00 во Дворце культуры железнодорожников по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 62 А в честь празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации состоится выставка, на которой будут продемонстрированы образцы вооружения и специальных средств.
27 марта в 16.00 во Владивостоке, Центр современной культуры «Хлебозавод» (Семеновская, 9) – мастер-класс «Космос в капле воды».
27 марта в 18.30 во Владивостоке, в приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – музыкально-драматический спектакль «Признание».
27 марта в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – мастер-класс по ораторскому искусству.
27-31 марта г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Первенство г. Владивостока по гандболу среди юношей обучающихся муниципальных образовательных учреждений 2003-2004 гг.р.
27 марта - Всемирный день театра.
27 марта - День войск национальной гвардии России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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