Правительство отменило пошлину в 3000 евро на «конструктора»
На прошлой неделе вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств. Ранее пошлина составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.
Что это значит на практике?
Можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.
Можно ли поставить «конструктор» на учет?
Нет.
В 2017 году схему «конструктор» (замену кузовов и рам) в ГИБДД запретили вот таким правилом: «Невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение, признание недействительным паспорта транспортного средства является основаниями для признания транспортных средств не подлежащими регистрации в Госавтоинспекции».
Напомним, что ввоз «конструкторов» прикрыли в 2008 год пошлиной в 5000 евро. Позднее она была снижена до 3000 евро.
Ранее "Вести Приморье" сообщало, что с 1 апреля ввоз подержанных 5—7-летних автомобилей станет дороже. Правительство России после нескольких переносов наконец утвердило индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. Они вырастут с 1 апреля 2018 года, причем на отдельные категории автомобилей увеличение сбора составит 90%!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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