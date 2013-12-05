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Правительство отменило пошлину в 3000 евро на «конструктора»

Правительство отменило пошлину в 3000 евро на «конструктора»

На прошлой неделе вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств. Ранее пошлина составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Что это значит на практике?

Можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.

Можно ли поставить «конструктор» на учет?

Нет.

В 2017 году схему «конструктор» (замену кузовов и рам) в ГИБДД запретили вот таким правилом: «Невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение, признание недействительным паспорта транспортного средства является основаниями для признания транспортных средств не подлежащими регистрации в Госавтоинспекции».

Напомним, что ввоз «конструкторов» прикрыли в 2008 год пошлиной в 5000 евро. Позднее она была снижена до 3000 евро.

Ранее "Вести Приморье" сообщало, что с 1 апреля ввоз подержанных 5—7-летних автомобилей станет дороже. Правительство России после нескольких переносов наконец утвердило индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. Они вырастут с 1 апреля 2018 года, причем на отдельные категории автомобилей увеличение сбора составит 90%!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • КОТ / Сегодня, 17:12
    № 1  
     

    Я что-то не пойму, что именно нельзя индетифицировать? Что там утратилось то? На левых рулях стоит VIN...там может и проблема, да и то, какая? А вот на правых рулях такой проблемы нет. Четкий номер рамы есть, первые индексы стоят.А это значит, что заменить агрегат буква в букву цифра в цифру по первых индексам вполне себе реальная тема, которая имеет право на жизнь!

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