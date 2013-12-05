Правительство отменило пошлину в 3000 евро на «конструктора»

На прошлой неделе вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств. Ранее пошлина составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Что это значит на практике?

Можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.

Можно ли поставить «конструктор» на учет?

Нет.

В 2017 году схему «конструктор» (замену кузовов и рам) в ГИБДД запретили вот таким правилом: «Невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение, признание недействительным паспорта транспортного средства является основаниями для признания транспортных средств не подлежащими регистрации в Госавтоинспекции».

Напомним, что ввоз «конструкторов» прикрыли в 2008 год пошлиной в 5000 евро. Позднее она была снижена до 3000 евро.

Ранее "Вести Приморье" сообщало, что с 1 апреля ввоз подержанных 5—7-летних автомобилей станет дороже. Правительство России после нескольких переносов наконец утвердило индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. Они вырастут с 1 апреля 2018 года, причем на отдельные категории автомобилей увеличение сбора составит 90%!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]