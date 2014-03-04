Почти 25 тонн гриба чага едва не вывезли из Приморья в Китай

Крупную партию березового гриба чага весом 24,8 тонны задержали уссурийские таможенники в пункте пропуска Полтавка при вывозе в Китай. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного упарвления.

Нарушение было выявлено уссурийскими таможенниками при проверке документов на груз, вывозимый российским перевозчиком. Как оказалось, ранее при декларировании чаги российская организация предоставила лицензию, полученную на основании недействительных документов.

В отношении экспортера возбуждено дело об административном правонарушении.

Весть товар (24,8 тонны чаги) задержан и помещен на склад временного хранения. Проводится расследование.

Отметим, чага широко применяется в качестве лекарственного сырья в фармацевтике, так как обладает противомикробным и антисептическим свойствами. Его используют для приготовления различных настоек и отваров.

Березовый гриб чага внесен в Государственный реестр лекарственных средств России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]