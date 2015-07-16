Участник президентских программ: Реформы Владимира Путина помогают бизнесу Приморья активно развиваться

Руководитель компании ООО «Восточный ЛУЧ» Игорь Дульнев считает, что быстро развиваться предпринимателям Приморья помогают преференции закона о Свободном порте Владивосток, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По мнению эксперта, преобразования в экономической и социальной сферах последних лет очевидны для россиян, это подтверждают результаты выборов главы государства.

По итогам выборов 18 марта 2018 года за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 589 384 человека или более 65% избирателей. Эта цифра на 8% больше, чем на выборах в 2012 году. Итоги голосования указывают на то, что приморцы видят результаты инновационных законодательных и административных реформ, проведенных Владимиром Путиным.

Один из революционных документов, инициированных Президентом, – закон о Свободном порте Владивосток. Компания ООО «Восточный ЛУЧ» – резидент СПВ и единственный застройщик, который уже сдал в эксплуатацию дом по федеральной программе «Жилье для российской семьи» в Приморье.

Руководитель компании Игорь Дульнев считает, что, если грамотно изучить все возможности режима СПВ, можно развить предприятие очень быстро.

«Налог на прибыль для резидентов СПВ в первые пять лет составляет 0%, это очень существенно помогает подниматься и раскручивать компанию, а также выплачивать сотрудникам исключительно белую зарплату. Кроме того, оборудование и строительные материалы, ввозимые из-за границы резидентами Свободного порта Владивосток, не облагаются таможенными платежами, что позволяет существенно снизить стоимость квадратного метра жилья для покупателей», – отметил он.

Он добавил, один из существенных плюсов режима Свободного порта Владивосток – возможность получать административную и методическую поддержку.

«Нам в работе очень помогают Корпорация развития Дальнего Востока или Администрация Приморского края, в ассоциации резидентов СПВ мы можем сообща решать все вопросы. По моему мнению, Свободный порт Владивосток – это механизм, который при грамотном подходе позволяет сдвинуть работу по многим направлениям с мертвой точки и способствует реальному развитию Дальнего Востока», – добавил он.

Игорь Дульнев подчеркнул, преференции Свободного порта Владивосток помогли компании реализовать федеральную программу, инициированную Президентом России Владимиром Путиным – «Жилье для российской семьи».

«Наша компания – единственный резидент СПВ, который выполнил президентскую программу ЖРС. Наш инвестиционный проект подразумевает строительство трех многоквартирных домов. Один дом сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года, еще два сдадим ко второму кварталу 2018 года. Программа позволила людям купить жилье по 35 тысяч рублей за квадратный метр. Хотя когда мы только начинали работу по этому проекту, многие считали, что это невыполнимо. Программа завершена, но у нас остались наработки, которые при грамотных действиях со стороны власти и бизнеса могут быть использованы в других проектах», – заявил он.

Отметим, В Приморье режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития предусматривают льготные режимы для ведения бизнеса. В регионе создано четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): «Надеждинская», «Михайловский», «Большой камень», «Нефтехимический». На сегодняшний день в них зарегистрировано около 60 резидентов. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили свыше 400 организаций края. На сегодняшний день фактические объемы инвестиций резидентами СПВ составили порядка 10 миллиардов рублей, создано около двух тысяч рабочих мест.

Резиденты СПВ реализуют проекты в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, лесообработки, жилищного строительства.

Кроме того, на Дальнем Востоке и в частности в Приморье реализуется инициированный Президентом России Владимиром Путиным закон о дальневосточном гектаре, который призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]