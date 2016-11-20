Кемеровская трагедия: жителям Владивостока есть над чем задуматься

«К сожалению, подобная трагедия может произойти в любом городе, в любом торговом центре, многоквартирном доме, где не соблюдены требования пожарной безопасности»,- говорят эксперты о трагических событиях в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Есть ли у жителей Владивостока уверенность, что подобная трагедия исключена в ТЦ, кинотеатрах, многоквартирных домах нашего города? Научила ли нас чему-либо трагедия 2006 года в в здании ПромстройНИИПроекта на проспекте Красного знамени во Владивостоке? Какие профилактические меры планируют предпринять власти Приморья и Владивостока?

Специальный репортаж Сергея Станчика о владивостокском эхе кемеровской трагедии смотрите сегодня, 26 марта, в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканале "Россия24".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]