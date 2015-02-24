Во Владивостоке насыщенность авто в два раза выше, чем в среднем по России

По состоянию на конец 2017 года более 300 тысяч автомобилей зарегистрировано во Владивостоке, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru. Обнародованы во многом шокирующие цифры автомобилизации Владивостока.

По данным ГИБДД на конец 2017 года на территории Владивостока было зарегистрировано 313 400 автомобилей. Из них 272 тысячи легковых, 20 тысяч грузовиков, 4 тысячи автобусов и 4500 прицепов категории «Е».

На 1000 жителей Владивостока приходится 540 транспортных средств. По состоянию на 1 июля 2017 года в среднем по стране зафиксировано 290 автомобилей на 1000 жителей. По субьектам Федерации ближе всех к Владивостоку Московская область — там на каждую тысячу жителей приходится по 348 машин, сообщает агентство «Автостат». Второе место досталось Санкт-Петербургу с результатом в 319 автомобилей на 1000 жителей, «тройку» замыкают Краснодарский край и Самарская область — по 313 машин на 1000 человек. Далее идут Татарстан и Москва — по 311 личных автомобилей на 1000 жителей. У других регионов, попавших в «десятку» лидеров, уровень автомобилизации оказался ниже 300 машин. Так, в Ростовской и Челябинской областях он равен 299 шт., в Свердловской области — 289, а в Башкортостане — 287.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]