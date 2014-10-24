В Приморье увеличилось число возгораний сухой травы

По состоянию на 07.00 26 марта выявлена 61 термическая точка в 13-и муниципальных образованиях Приморья, об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Наибольшее количество термоточек выявлено в Пограничном районе (11) и в Уссурийском городском округе (10). В воскресенье количество аномалий во всем крае не превышало 12.

Это связано с тем, что на большей части края установилась положительная средняя температура воздуха и с земли сошел снег. При этом, пока количество возгораний значительно меньше, чем в предыдущие годы. Власти районов следят за всеми палами и проводят профилактическую работу.

"Сейчас в основном горит трава вдоль дорог, как правило, это от непотушенных сигарет, которые выбрасывают водители", - рассказал глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.

По словам главы администрации Пограничного района Николая Тодорова, часть термоточек в районе - это остаточное горение с прошлого дня. В районе идет пал сухой растительности, в том числе и профилактический. Команды отжигают территорию вокруг сел, чтобы обезопасить дома от будущих возгораний.

Как сообщалось ранее в минувшие сутки возник один лесной пожар в Лазовском государственном заповеднике Приморского края. Возгорание ликвидировали в день обнаружения, площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]