Женщина-пешеход погибла под колесами авто на федеральной трассе в Приморье

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в районе поселка Сибирцево.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе проверки установлено, что вечером 68-летний водитель автомашины «Тойота Хайс» двигался по трассе в направлении Владивосток. В темноте мужчина сбил женщину-пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте автоаварии.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота Хайс» составил 41 год, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]