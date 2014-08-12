Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:11
  0

Женщина-пешеход погибла под колесами авто на федеральной трассе в Приморье

Женщина-пешеход погибла под колесами авто на федеральной трассе в Приморье

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в районе поселка Сибирцево.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе проверки установлено, что вечером 68-летний водитель автомашины «Тойота Хайс» двигался по трассе в направлении Владивосток. В темноте мужчина сбил женщину-пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте автоаварии.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота Хайс» составил 41 год, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести