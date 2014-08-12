Женщина-пешеход погибла под колесами авто на федеральной трассе в Приморье
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в районе поселка Сибирцево.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ходе проверки установлено, что вечером 68-летний водитель автомашины «Тойота Хайс» двигался по трассе в направлении Владивосток. В темноте мужчина сбил женщину-пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте автоаварии.
На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойота Хайс» составил 41 год, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.
По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
05.02.2018 В Находке в ДТП погиб пешеход
-
28.11.2017 Пешеход погиб в ДТП во Владивостоке
-
08.11.2017 Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье
-
06.06.2017 Внезапно выбежавший на дорогу пешеход погиб под колесами авто в Приморье
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
12.08.2014 Женщина-пешеход погибла под колесами авто в Уссурийске
Добавить комментарий