Корабельная ударная группа ТОФ сразилась с подлодкой "противника"

В понедельник, 26 марта, корабельная противолодочная ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н отработала задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Роль неприятельской субмарины играла одна из подводных лодок объединения", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Корабли обнаружили подлодку и установили с ней устойчивый контакт, а позже, по вводной, применили против нее противолодочное оружие. "Адмирал Трибуц" выполнил пуск двух противолодочных ракето-торпед, второй противолодочный корабль атаковал подводного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.

Следили за действиями противолодочных сил и обеспечивали безопасность учений 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]