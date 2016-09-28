Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:17
  0

Корабельная ударная группа ТОФ сразилась с подлодкой "противника"

Корабельная ударная группа ТОФ сразилась с подлодкой

В понедельник, 26 марта, корабельная противолодочная ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н отработала задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Роль неприятельской субмарины играла одна из подводных лодок объединения", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Корабли обнаружили подлодку и установили с ней устойчивый контакт, а позже, по вводной, применили против нее противолодочное оружие. "Адмирал Трибуц" выполнил пуск двух противолодочных ракето-торпед, второй противолодочный корабль атаковал подводного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.

Следили за действиями противолодочных сил и обеспечивали безопасность учений 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести