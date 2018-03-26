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Прокуратура нашла незадекларированное "состояние" у трех депутатов из Приморья

Прокуратура нашла незадекларированное

В Приморье по инициативе прокуратуры будут досрочно прекращены полномочия трех депутатов Думы Уссурийского городского округа, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. У них обнаружено "богатств" на сотни миллионов рублей.

Уссурийской городской прокуратурой в июне 2016 года проведена проверка исполнения депутатами Думы Уссурийского городского округа требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что три депутата Думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Так, они не задекларировали сведения о размещенных на счетах денежных средствах на общую сумму свыше 80 млн руб., о собственности в виде земельного участка, об имеющихся ценных бумагах на сумму порядка 60 млн рублей.

В соответствии с п. 7.1 ст. 40 Федерального "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей установленных законодательством о коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, городским прокурором в Думу округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении депутатов-нарушителей.

По итогам рассмотрения акта реагирования решением Думы УГО от 27.09.2016 представление прокурора оставлено без удовлетворения.

В связи с этим прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого районный суд возложил на Думу городского округа обязанность рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона.

Вместе с тем, на очередном заседании Думы в апреле 2017 года полномочия депутатов, предоставивших неполные и недостоверные сведения о доходах за 2015 год и не исполнивших тем самым обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством, досрочно так и не были прекращены.
Считая такое бездействие Думы городского округа незаконным, прокурор обратился в суд уже с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон, в судебном порядке.

Уссурийским районным судом административное заявление прокурора удовлетворено. Решением суда постановлено считать прекращенными полномочия трех депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

На минувшей неделе Приморский краевой суд оставил указанное решение районного суда без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение суда считается вступившим в законную силу.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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