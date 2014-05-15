Двухлетнего малыша рядом с мертвецки пьяным мужчиной нашли во Владивостоке
В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение врача скорой медицинской помощи о том, что на улице Шошина лежит мужчина в алкогольном опьянении, а рядом находится маленький ребенок.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции.
Установлено, что 30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с 2-летним сыном своей сожительницы. В время прогулки он уснул и был обнаружен прохожими, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
Полицейские отправили мужчину на медицинское освидетельствование. Ребенок доставлен в больницу для определения состояния здоровья, после чего будет помещен в социально-реабилитационный центр.
В настоящее время устанавливается местонахождение матери несовершеннолетнего.
Полиция благодарит неравнодушных граждан, сообщивших о происшествии медикам и сотрудникам органов внутренних дел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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