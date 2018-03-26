"Конструкторы по цене распила": автодиллеры пошли в атаку на клиентов
"Растаможен первый КОНСТРУКТОР‼️ То есть кузов первой комплектации по цене распила. Сняты пошлины в 3000 евро за целые кузова, которые действовали 10 лет. Теперь вновь возможен привоз по старой схеме. Кузов отделяется от ходовой части и двигателя.
Больше ничего не разбирается и тем более, не пилится!!"
Такие объявления от автодилеров появились в соцсетях Владивостока после того, как на прошлой неделе вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств. При этом автодиллеры честно предупреждают, что "заказ возможен только под ваш птс! Замена кузова через ГАИ невозможна, только в гараже."
Как сообщали ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на drom.ru, ввоз «конструкторов» прикрыли в 2008 год пошлиной в 5000 евро. Позднее она была снижена до 15% но не менее 3000 евро, сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%.
Что это значит на практике?
Теперь можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.
Можно ли поставить «конструктор» на учет?
Нет. В 2017 году схему «конструктор» (замену кузовов и рам) в ГИБДД запретили вот таким правилом: «Невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение, признание недействительным паспорта транспортного средства является основаниями для признания транспортных средств не подлежащими регистрации в Госавтоинспекции».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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