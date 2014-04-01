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В Приморье пройдут повальные проверки торгово-развлекательных комплексов

В Приморье пройдут повальные проверки торгово-развлекательных комплексов

Генеральная прокуратура России после пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали как минимум 64 человека, поручила прокурорам с привлечением МЧС по всей стране провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ, сообщают "Вести:Приморье".

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры", - говорится в сообщении.
Прокурорам предписали "обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения", а в случае выявления нарушений сразу предпринять "меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".
Поручение направили в прокуратуры во всех регионах РФ.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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