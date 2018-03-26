Женщина-пешеход попала под колеса автомобиля в районе Героев Тихоокеанцев во Владивостоке
На оживленной дороге в районе улицы Героев Тихоокеанцев произошло ДТП с участием пешехода. Женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Как видно на видео, женщина лежит на дороге, возможно, в бессознательном состоянии, двое молодых людей пытаются дозвониться до скорой и привести пострадавшую в чувства.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, читатели паблика недоумевают, зачем пешеходы в прямом смысле бросаются под колеса в тех местах, есть переходы и виадуки — такое сокращение пути часто оборачивается трагедией.
viktoriyaboyandina Люди которые перебегают вот так дорогу, у вам мозги есть вообще??? Там до моста 100 метров
al_kudriash А водитель пострадает
katerina221290 Поставьте там уже надземный переход!!!!!!!! людям деваться некуда, вот и бегают, сама езжу там каждый день и боюсь что кто нибудь на дорогу выскачет.
in_postsoviet_cyberspace@katerina221290 там дальше есть переход на Окатовой, выше.
irina___yuryevna Да что же такое, раз в год там стабильно кого-то сбивают ((( и как правило насмерть! Своя жизнь не дорога, так ещё и водителя в тюрьму из за таких
evgeniya_pomelina А дойти до перехода не судьба? Кому теперь хорошо будет?
aurum_vl@katerina221290 там в 100 метрах вниз, около автобусной остановки, есть подземный переход
cox_igrushka_sus Постоянно там перебегают
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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