Женщина-пешеход попала под колеса автомобиля в районе Героев Тихоокеанцев во Владивостоке

На оживленной дороге в районе улицы Героев Тихоокеанцев произошло ДТП с участием пешехода. Женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Как видно на видео, женщина лежит на дороге, возможно, в бессознательном состоянии, двое молодых людей пытаются дозвониться до скорой и привести пострадавшую в чувства.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, читатели паблика недоумевают, зачем пешеходы в прямом смысле бросаются под колеса в тех местах, есть переходы и виадуки — такое сокращение пути часто оборачивается трагедией.

viktoriyaboyandina Люди которые перебегают вот так дорогу, у вам мозги есть вообще??? Там до моста 100 метров

al_kudriash А водитель пострадает

katerina221290 Поставьте там уже надземный переход!!!!!!!! людям деваться некуда, вот и бегают, сама езжу там каждый день и боюсь что кто нибудь на дорогу выскачет.

in_postsoviet_cyberspace@katerina221290 там дальше есть переход на Окатовой, выше.

irina___yuryevna Да что же такое, раз в год там стабильно кого-то сбивают ((( и как правило насмерть! Своя жизнь не дорога, так ещё и водителя в тюрьму из за таких

evgeniya_pomelina А дойти до перехода не судьба? Кому теперь хорошо будет?

aurum_vl@katerina221290 там в 100 метрах вниз, около автобусной остановки, есть подземный переход

cox_igrushka_sus Постоянно там перебегают

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) 26 Мар 2018 в 3:52 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]