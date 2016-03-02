Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:39
  0

Приморец хранил у себя дома 70 кг дериватов на сумму 23,5 млн рублей

«В Уссурийске представителями погрануправления ФСБ России по Приморскому краю при досмотре автомобиля изъято четыре фрагмента костей амурского тигра. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 56-летний житель поселка Терней», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены 70 килограммов дериватов редких и исчезающих видов фауны, которые хранились на чердаке и в морозилке, находящейся в пристройке к жилому дому. При проведении биологической судебной экспертизы в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра установлено, что это останки амурского тигра, изюбря, кабарги, гималайского и бурого медведей. Причиненный государству ущерб превысил 23,5 млн рублей.

Дознавателем Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2018

Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести