Приморец хранил у себя дома 70 кг дериватов на сумму 23,5 млн рублей
«В Уссурийске представителями погрануправления ФСБ России по Приморскому краю при досмотре автомобиля изъято четыре фрагмента костей амурского тигра. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 56-летний житель поселка Терней», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены 70 килограммов дериватов редких и исчезающих видов фауны, которые хранились на чердаке и в морозилке, находящейся в пристройке к жилому дому. При проведении биологической судебной экспертизы в Центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра установлено, что это останки амурского тигра, изюбря, кабарги, гималайского и бурого медведей. Причиненный государству ущерб превысил 23,5 млн рублей.
Дознавателем Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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