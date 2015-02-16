Страшная трагедия произошла в Кемерово: при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Глубокие соболезнования выражают глава региона Андрей Тарасенко и все жители Приморского края. О том, на что следует обратить внимание владельцам торговых центров, и какие в городе ожидаются проверки, расскажем в следующем сюжете.

Пожар в Кемерово. Десятки погибли, еще больше числятся пропавшими без вести. Эта трагедия особо близка и понятна Владивостоку. Точно так же в 2006 горело здание ПромстройНИИпроекта. Так же люди, чтобы спастись, выпрыгивали из окон. Инженер-проектировщик Сергей Ткачук не понаслышке знает о пожарной безопасности торговых центров, кинотеатров, гостиниц и прочих подобных объектов.

Сергей Ткачук, инженер-проектировщик: «К сожалению, подобная трагедия может произойти в любом городе, в любом торговом центре, многоквартирном доме, где не соблюдены требования пожарной безопасности. Должны оборудоваться системами пожаротушения. При ее наличии. При ее работе. Пожар такой силы возникнуть не мог практически никак. Скажем честно, пожарной системой и пожарной безопасностью люди занимаются в последнюю очередь. На остаточном принципе, на последние деньги».

При возгораниях дым бывает страшнее огня, поэтому важный элемент в системе пожаротушения — современная вентиляция.

Александр Шаломаев, главный инженер «Инжиниринг Консалтинг Компани»: «Как только система дымоудаления получает сигнал. Включаются специальные вентиляционные установки, начинающие удалять вредные газы из помещения. И это сохраняет жизни».

Пожарный выход — залог спасенных жизней. По документам дополнительные выходы есть во всех зданиях, но на деле все бывает не так гладко.

Сергей Ткачук, инженер-проектировщик: «Это загромождение пожарных выходов. Это любовь владельцев и обслуживающего персонала закрывать пожарные выходы. Чтобы их не обслуживать, их просто закрывают на замок».

Пожарная машина должна без проблем подъезжать к любому зданию будь то офисное здание, кинотеатр или жилой дом. Но это требование закона в приморской столице нарушается повсеместно. Вот, например, Алеутская, 12-а. Проезд отделен шлагбаумом для автомобилей жильцов дома. Но даже их легковая машина здесь пройдет далеко не всегда из-за скопления желающих отдохнуть в близлежащих заведениях. Что уж говорить о пожарной автоцистерне.

- О каком пожарном проезде может идти речь, если ли во Владивостоке с трудом передвигаются даже пешеходы. Придомовые территории настолько запаркованы, что машины бросают даже на тротуаре.

За жизни и здоровье посетителей торгово-развлекательных центров, по сути, отвечают сами предприниматели. Ведь по закону целый ряд ведомств, к примеру, МЧС весьма ограничен в правах в части организации проверок. Поэтому с владельцами торговых центров приходится вести стандартный противопожарный инструктаж.

Роман Петренко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы: «Где разъясняется новые требования пожарной безопасности. Требования к эвакуационным путям. Требования к системам автоматического пожаротушения».

Сегодня стало известно, что глава краевого центра Виталий Веркеенко поручил провести во Владивостоке внеплановую проверку школ и детских садов. Ее итоги станут известны позднее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]