Руководство "Примводоканала" обвиняют в халатности на 18 млн. рублей

Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при принятии работ по строительству очистных сооружений, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ. Материалы дела свидетельствуют о вопиющих фактах, во многом объясняющие то, почему во Владивостоке до сих пор нет очистных сооружений.

В рамках надзора за исполнением требований законодательства при реализации краевой программы по реконструкции и строительству очистных сооружений в г. Владивостоке органы прокуратуры края выявили нарушения в указанной сфере

. Установлено, что между департаментом градостроительства Приморского края и краевым государственным унитарным предприятием «Приморский водоканал» заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке». Для их выполнения КГУП «Приморский водоканал» заключил в том числе договоры субподряда на строительство напорного коллектора № 32 по ул. Борисенко в г. Владивостоке. По завершении строительства коллектора должностные лица КГУП «Приморский водоканал» приняли указанные работы и оплатили. Стоимость принятых заказчиком работ составила порядка 18 млн. рублей.

Между тем при обследовании участка напорного канализационного коллектора, расположенного в районе ул. Борисенко, эксперты выявили значительные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта. По факту принятия работ, выполненных с нарушением требований проектной и технической документации строительно-монтажных работ, прокурор города Владивостока направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]