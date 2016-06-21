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Автотранспортные предприятия Владивостока, не смотря на штрафы, продолжают нарушать правила перевозки пассажиров

Автотранспортные предприятия Владивостока, не смотря на штрафы, продолжают нарушать правила перевозки пассажиров

Фото: Администрация г. Владивостока

68 штрафов на общую сумму 430 тысяч рублей взыскано с начала года с автотранспортных предприятий Владивостока за нарушения в работе автобусов. За весь прошлы год за различные нарушения в работе автобусов с перевозчиков было взыскано 723 тысячи рублей.

Как сообщили в управлении транспорта, штрафы выписаны за различные нарушения, среди которых  – неудовлетворительное санитарное автотранспортных средств, стоянка на остановке более двух минут, отсутствие в автобусе блока ЭРА-ГЛОНАСС, нарушение расписания движения. Эти нарушения выявлены во время мониторинга движения общественного транспорта на маршрутах города. Во время таких рейдов проверяющие оценивают чистоту салона, в каком состоянии находятся сиденья, занавески, насколько чист автобус внешне и т.д.

Штрафы поступают в бюджет города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, оставить свой отзыв о работе автобусов можно по телефонам: 261-43-34, 261-43-01. 

На сегодня в приморской столице работают 14 перевозчиков, которые ежедневно выпускают на линии не менее 580 автобусов. Согласно письменному договору с администрацией города, перевозчик обязан «обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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