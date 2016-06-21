Автотранспортные предприятия Владивостока, не смотря на штрафы, продолжают нарушать правила перевозки пассажиров
68 штрафов на общую сумму 430 тысяч рублей взыскано с начала года с автотранспортных предприятий Владивостока за нарушения в работе автобусов. За весь прошлы год за различные нарушения в работе автобусов с перевозчиков было взыскано 723 тысячи рублей.
Как сообщили в управлении транспорта, штрафы выписаны за различные нарушения, среди которых – неудовлетворительное санитарное автотранспортных средств, стоянка на остановке более двух минут, отсутствие в автобусе блока ЭРА-ГЛОНАСС, нарушение расписания движения. Эти нарушения выявлены во время мониторинга движения общественного транспорта на маршрутах города. Во время таких рейдов проверяющие оценивают чистоту салона, в каком состоянии находятся сиденья, занавески, насколько чист автобус внешне и т.д.
Штрафы поступают в бюджет города.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, оставить свой отзыв о работе автобусов можно по телефонам: 261-43-34, 261-43-01.
На сегодня в приморской столице работают 14 перевозчиков, которые ежедневно выпускают на линии не менее 580 автобусов. Согласно письменному договору с администрацией города, перевозчик обязан «обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.03.2018 Штрафов на 300 тысяч рублей выписано с начала года перевозчикам Владивостока
-
14.12.2017 Более полутора тысяч жалоб на работу автоперевозчиков во Владивостоке поступило в 2017 году
-
29.11.2017 157 автобусов сняли с маршрутов в Приморье за различные нарушения
-
07.03.2017 Во Владивостоке оштрафованы три компании-перевозчика
-
11.07.2016 Во Владивостоке за нарушения оштрафованы две автотранспортные компании
-
21.06.2016 Три компании Владивостока оштрафованы за нарушения в работе автобусов
Добавить комментарий