Автотранспортные предприятия Владивостока, не смотря на штрафы, продолжают нарушать правила перевозки пассажиров

68 штрафов на общую сумму 430 тысяч рублей взыскано с начала года с автотранспортных предприятий Владивостока за нарушения в работе автобусов. За весь прошлы год за различные нарушения в работе автобусов с перевозчиков было взыскано 723 тысячи рублей.

Как сообщили в управлении транспорта, штрафы выписаны за различные нарушения, среди которых – неудовлетворительное санитарное автотранспортных средств, стоянка на остановке более двух минут, отсутствие в автобусе блока ЭРА-ГЛОНАСС, нарушение расписания движения. Эти нарушения выявлены во время мониторинга движения общественного транспорта на маршрутах города. Во время таких рейдов проверяющие оценивают чистоту салона, в каком состоянии находятся сиденья, занавески, насколько чист автобус внешне и т.д.

Штрафы поступают в бюджет города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, оставить свой отзыв о работе автобусов можно по телефонам: 261-43-34, 261-43-01.

На сегодня в приморской столице работают 14 перевозчиков, которые ежедневно выпускают на линии не менее 580 автобусов. Согласно письменному договору с администрацией города, перевозчик обязан «обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]