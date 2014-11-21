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Приморец предстанет перед судом за изготовления опия

Приморец предстанет перед судом за изготовления опия

Фото: УМВД по ПК

Житель села Екатериновка изготавливал и хранил наркотики в крупном размере, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее, летом 2017 года сотрудники МОМВД России «Партизанский»  получили оперативную информацию о том, что житель села Екатериновка незаконно изготавливает наркотические вещества.

В ходе осмотра места жительства подозреваемого, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли шприцы с веществом бурого цвета и емкость с наркотиком растительного происхождения. Злоумышленник попытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, экспертиза установиоа, что изъятое является концентратом маковой соломы, что относится к наркотическим веществам опийного ряда.

В ходе следствия установлено, что ранее судимый 37-летний мужчина изготовил в домашних условиях экстракционный опий.

По данному факту следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение и изготовление наркотического средства в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде  лишения свободы на срок до  десяти лет.

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению наркопреступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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