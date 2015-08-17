Одна из управляющих компаний Владивостока осталась без руководителя

ООО "Управляющая компания Фрунзенского района» и ее руководитель по решению суда признаны виновными в нарушениях жилищного законодательства. Комопания оштрафована на 250 тысяч рублей, а ее руководитель дисквалифицирован сроком на два года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание домов на улице Крыгина, а также отказ управляющей компании вывозить мусор, побудил администрацию Владивостока обратиться в прокуратуру города. В результате в октябре 2017 года после соответствующей проверки в отношении должностного и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района» прокуратурой города были возбуждены дела об административных правонарушениях. Тогда директор и УК были привлечены к административной ответственности в виде штрафов - на должностное лицо в размере 50 тысяч, на юридическое - в размере и 250 тысяч рублей.

Спустя два месяца, в декабре 2017 года, выявлены аналогичные нарушения в домах по улицам Рылеева и Стрельникова, а также зафиксирована ненадлежащая уборка придомовых территорий по улицам Саратовской и Морозова в зимний период. Это также послужило основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении директора и юридического лица ООО «УК Фрунзенского района».

С учетом систематического нарушения условий договоров управления жилфондом и требований действующего жилищного законодательства мировым судьей судебного участка Фрунзенского судебного района Владивостока принято решение о назначении административного наказания директору "Управляющей компании Фрунзенского района» в виде дисквалификации общим сроком на 2 года. Учтено и отягчающее обстоятельство - административное правонарушение руководитель УК совершил дважды. На юридическое лицо - УК Фрунзенского района - наложен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]