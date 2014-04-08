Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту поступит в Приморье
Современные мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ближайшее время поступят в распоряжение Восточного военного округа и будут направлены в Бурятию, Забайкалье и Приморский край.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси "КамАЗ-43118". На кузове автомобиля размещен сам модуль пункта отбора, а многофункциональный прицеп может использоваться как различного рода площадки, в частности, как сцена для выступления творческих коллективов.
На территории ВВО уже работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту, которые в текущем году планируют отобрать и направить в войска округа более 9 тыс. человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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