Пал травы уничтожил хозяйственные постройки в одном из сел Приморья

Пожар в окрестностях села Корсаковка Уссурийского городского округа в понедельник, 26 марта, ликвидировали приморские пожарные.

Как сообщили в администрации края, сигнал о пожаре поступил 26 марта в 18:42, к тушению пожара приступили в 18:46. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Оперативное реагирование не позволило огню добраться до жилых домов. Огонь уничтожил две хозяйственные постройки. Полностью потушить пожар удалось к 23:00.

Предположительно, причиной пожара стал поджог травы. Правоохранительные органы работают по этому факту, чтобы установить виновных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, по состоянию на 07.00 27.03.2018 выявлено 53 термические точки в 17-и муниципальных образованиях: Анучинский район (1), Кавалеровский район(1), Михайловский район (6), Надеждинский район (3), Находкинский городской округ (2), Октябрьский район (3), Партизанский городской округ (1), Партизанский район (1), Пограничный район (8), Спасский район (1), Тернейский район (1), Уссурийский городской округ (3), Ханкайский район (9), Хорольский район (3), Черниговский район (3), Чугуевский район (1), Шкотовский район (6).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]