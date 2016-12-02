Семь высококлассных парусников прибудут во Владивосток в сентябре

Семь парусников класса «А» из России, Японии, Индонезии и Республики Корея примут участие в парусной регате во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре.

Как сообщили в администрации края, о своем участии уже заявили владельцы семи судов - это российские парусники “Надежда”, “Паллада” и “Херсонес”, “Koreana” из Южной Кореи, “Miraie” и “Ami” из Японии, а также “BimaSuchi” из Индонезии. Еще с несколькими странами ведутся переговоры.

Участие в регате примут и небольшие парусные судна, а также парусные яхты из Германии, Китая, Бразилии, Кореи и России.

Недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать «морскую деревню», где жители и гости края смогут любоваться судами.

Предварительно парусники будут пришвартованы от 33-го причала вплоть до торгового порта.

Предполагается, что парусники зайдут в бухту Золотой Рог 10 сентября и будут находиться во Владивостоке все дни четвертого Восточного экономического форума.

ВЭФ-2018 пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Деловую часть форума по традиции дополнят культурная и спортивная программы. Одно из мероприятий – парусная регата, которая пройдет в Приморье впервые.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]