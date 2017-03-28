Корабли Тихоокеанского флота отразили условную атаку с воздуха ракетами комплекса «Кинжал»
Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота провели ракетную стрельбу по воздушной цели, отражая атаку условного противника, сообщила пресс-служба флота.
Во вторник БПК ТОФ «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» во взаимодействии с дальними противолодочными самолетами морской авиации флота Ту-142 провели учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
По легенде учения, в одном из полигонов в заливе Петра Великого (Приморье) БПК подверглись нападению с воздуха. Корабли, противодействуя условному противнику, применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал", осуществив пуск четырех зенитных ракет по имитированной воздушной цели.
Днем ранее эти корабли, действуя в составе противолодочной ударной группы, выполнили пуск двух противолодочных ракето-торпед и атаковали подводную лодку условного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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