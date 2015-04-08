Приморцы могут оказать финансовую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово
В российских регионах объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Приморцы также могут оказать финансовую поддержку семьям погибших и раненых, перечислив посильную сумму на счет расчетный счет Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Банковские реквизиты – Р/счет 40703810900000389401 в ПАО АКБ «Приморье» БИК 040507795 к/с 30101810800000000795.
«Следует обязательно указать назначение платежа: пожертвование для пострадавших при пожаре в Кемерово», – акцентируют внимание благотворителей председатель общественной организации Надежда Ильина.
Перечислить средства можно и на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ» / «помочь пострадавшим при пожаре».
В краевом департаменте труда и социального развития отметили, что «Красный Крест» – постоянный и надежный участник благотворительных мероприятий в Приморье.
Дополнительная информация по телефону – 8 (423) 291-13-95 (Ильина Надежда Андреевна).
Напомним, вторник, 27 марта, объявлен в Приморье днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.03.2018 Траур по погибшим в Кемерово объявлен в Приморском крае
-
29.09.2016 Благотворители могут оказать адресную поддержку семьям, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»
-
03.09.2016 В Приморье организован сбор средств для оказания помощи жителям затопленных районов
-
05.09.2015 Новый зоопарк в Уссурийске построят совместными усилиями
-
22.04.2015 Приморцы с затонувшего траулера «Дальний Восток» и семьи погибших получили поддержку из краевого бюджета
-
08.04.2015 В Приморье открыт счет для оказания финансовой помощи семьям экипажа «Дальнего Востока»
Добавить комментарий