Приморцы могут оказать финансовую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово

В российских регионах объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Приморцы также могут оказать финансовую поддержку семьям погибших и раненых, перечислив посильную сумму на счет расчетный счет Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Банковские реквизиты – Р/счет 40703810900000389401 в ПАО АКБ «Приморье» БИК 040507795 к/с 30101810800000000795.

«Следует обязательно указать назначение платежа: пожертвование для пострадавших при пожаре в Кемерово», – акцентируют внимание благотворителей председатель общественной организации Надежда Ильина.

Перечислить средства можно и на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе «ПОМОЧЬ» / «помочь пострадавшим при пожаре».

В краевом департаменте труда и социального развития отметили, что «Красный Крест» – постоянный и надежный участник благотворительных мероприятий в Приморье.

Дополнительная информация по телефону – 8 (423) 291-13-95 (Ильина Надежда Андреевна).

Напомним, вторник, 27 марта, объявлен в Приморье днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]