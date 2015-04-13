27 марта — День войск национальной гвардии. Сегодня командование приморского управления Росгвардии и первые лица края отметили лучших военнослужащих и гражданский персонал в рядах организации. Также гостям представили образцы снаряжения, которые помогают сохранять правопорядок и бороться с террористической угрозой в стране.

Современные системы связи, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты. Такие образцы техники стоят на вооружении приморских войск национальной гвардии. 27 марта — это День Росгвардии. И сегодня на выставочных стендах можно увидеть техническое оснащение войск, которое не отмечено грифом секретности.

Игорь Фролкин, инженер по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов: «Это головная часть. Здесь в данном случае стоит тепловизор. Это сменная часть здесь так же устанавливается видеокамера… Может удаляться на расстояние до 25 километров. И в течение полутора часов может снимать фото, видео и так далее».

Вот уже второй год Росгвардия объединяет в себе внутренние войска МВД, бойцов ОМОНа и СОБРа, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Приморское управление подошло к этой дате с достойными показателями.

Андрей Семыкин, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю: «Все задачи, поставленные перед войсками национальной гвардии по Приморскому краю выполнены совместно с правоохранительными структурами на оценку «отлично».

Лучших военнослужащих и гражданских сотрудников в этот день отметило командование и первые лица края. Руководитель региона Андрей Тарасенко лично напутствовал росгвардейцев.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Хотел пожелать хорошей службы, хороших успехов и достижений… Звание и название «гвардия» — это очень серьезно. И мы все гордимся, что у нас в Приморском крае есть такая гвардия, на которую можно положиться».

Торжественную церемонию и выставку также посетили ветераны. День войск Росгвардии в нашей стране встречают второй раз, но эти люди уже много лет несут службу по охране правопорядка в стране. Виктор Евдокимов 48 лет жизни отдал вневедомственной охране. За это время пришлось пройти немало испытаний. Вспоминает '70-е годы, когда Владивосток накрыло массовое отключение электроэнергии.

Виктор Евдокимов, председатель ветеранской организации Управления вневедомственной охраны: «Город остался в полной тьме, во мраке, и вся сигнализация была отключена. И двое суток нам пришлось обеспечивать охрану объектов и квартир граждан, и правопорядок. И это все в темное время — довольно мрачно это выглядело, с фонарями, поднимали людей по тревоге. Но все, мы со своими задачами справились, сделали выводы, усилились, укрепились...»

Так росгвардейцы поступают и сейчас: преодолевают трудности, совершенствуют свою боевую подготовку, осваивают новые образцы вооружения, чтобы стоять на страже безопасности страны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]