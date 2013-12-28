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Приморский боксер Джонас Чидози стал бронзовым призером Первенства России среди юношей

Приморский боксер Джонас Чидози стал бронзовым призером Первенства России среди юношей

Фото: Администрация Большого Камня

Приморский боксер из г. Большой Камень Джонас Чидози представитель спортивного клуба «URAN» стал бронзовым призером Первенства России среди юношей 13-14 лет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Павла Мазура, соревнование проходило в г.Анапа Краснодарского края и собрало около трехсот сильнейших юношей со всех регионов страны. После победы над спортсменами из Республики Дагестан и Московской области наш спортсмен был приглашен в сборную России. Он примет участие в тренировочных мероприятиях к Первенству Европы, которое состоится в Болгарии.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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