Приморский боксер Джонас Чидози стал бронзовым призером Первенства России среди юношей
Приморский боксер из г. Большой Камень Джонас Чидози представитель спортивного клуба «URAN» стал бронзовым призером Первенства России среди юношей 13-14 лет.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Павла Мазура, соревнование проходило в г.Анапа Краснодарского края и собрало около трехсот сильнейших юношей со всех регионов страны. После победы над спортсменами из Республики Дагестан и Московской области наш спортсмен был приглашен в сборную России. Он примет участие в тренировочных мероприятиях к Первенству Европы, которое состоится в Болгарии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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