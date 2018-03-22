В парламенте Приморья рассказали, кто был в служебной машине, грубо нарушившей ПДД во Владивостоке

В краевом парламенте проведена служебная проверка по инциденту с автомобилем Законодательного Собрания Приморского края, нарушившим правила дорожного движения. Механик и водитель автомобиля получили дисциплинарные взыскания.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 22 марта в соцсетях Владивостока появилась фотография джипа Toyota Land Cruiser (госномер В347ВВ) запаркованного прямо на тротуаре. На изображении было видно, что в районе остановки общественного транспорта на Фирсова во Владивостоке пешеходам приходилось обруливать авто по узенькой тропинке. Государственные номерные знаки этого автомобиля прямо указывали на то, что автомобиль закреплен за Законодательным собранием Приморского края.

Комментируя результата служебной проверки, руководитель аппарата Законодательного Собрания Владимир Гончарук: "Мы создали комиссию, которая всесторонне изучила обстоятельства происшествия. Кого-либо из депутатов в машине не было. Правила дорожного движения водитель нарушил, уступая проезд другим автомобилям. Это его, конечно, не оправдывает, но учитывая, что ранее к ответственности он не привлекался, комиссия сочла возможным ограничиться выговором. Хочу отметить, что в краевом парламенте довольно высокие требования к водителям. Поэтому за недостаточный контроль за соблюдением ими правил дорожного движения также дисциплинарное взыскание в виде замечания получил механик Законодательного Собрания".

Как сообщил "Вестям:Приморье" источник в парламенте Приморья, кроме выговора, водитель наказан согласно пункту 12.19.3 КОАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Госавтоинспекция "вычислила" нарушителя по публикациям в местных СМИ, позвонила в гараж приморского парламента и виновник сам пришел в ГАИ за постановлением о штрафе. Сумма штрафа - 1000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]