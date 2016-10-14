Приморский театр молодежи поставит «Молодую гвардию». Видеорепортаж
28 марта — всемирный день театра. Отмечают его те люди, что дарят своим зрителям путешествие в ожившие произведения литературы. Актеры Приморского театра молодежи вспоминают и другую дату. 75 лет прошло со дня гибели молодогвардейцев во время Великой Отечественной.
В руках актеров приморского театра молодежи сценарий новой постановки. Пьеса, по их мнению, непростая и очень эмоциональная. «Молодая гвардия» по мотивам романа Александра Фадеева.
Владимир Мунько, актер Приморского краевого театра молодежи: «Тяжело, я уже чувствую, что будет тяжело. Все эти события, которые у них происходили там когда-то, я до конца не представляю, как это все пережить».
В образах молодогвардейцев — героизм всей советской молодежи во время Великой Отечественной войны и ее непоколебимая вера в победу. Повесть, основанная на реальных судьбах, рассказывает о настоящем, не напускном патриотизме. Актуальна она и в наше время. Режиссер спектакля Сергей Руденок уверен: патриотизм — это не модные наклейки на стекле автомобиля и ленточка на щетке дворника, а сильное, неподдельное чувство и способность гражданина к самопожертвованию.
Сергей Руденок, режиссер спектакля «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева: «Младшему было 14, старшему 22, эти школьники объединились, чтобы прогнать со своей земли захватчиков. Я считаю, что мы должны показать, что такое истинный патриотизм».
Перед актерами стоит непростая задача. К реальной истории подпольной молодежи важно проникнуться полностью. Чтобы преподнести зрителю не себя с личным отношением к их судьбе, но характер, личность именно тех ребят, приближавших победу своими силами.
Анна Проскокова, актриса Приморского краевого театра молодежи: «Я играю роль Любови Шевцовой, это, бесспорно, герой, и то чувство патриотизма, которое двигало теми людьми, к сожалению, не в такой степени, не в такой мере у нас».
Спектакль будет не о конфликте государств. Он о свободе и рабстве, о борьбе не за правителя, но за свой родной дом, за Родину. Пока труппа молодежки только в начале пути. Это первая репетиция. Спектаклем «Молодая гвардия» театр будет открывать следующий сезон.
Анны Маричевой
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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