Путин прибыл в Кемерово и встретился с участниками народного митинга
Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
В ходе этой встречи он сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре и посоветовал не верить информации зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях.
Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были официально озвучены. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.
Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами. "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" - задал президент вопрос главе города.
Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.
"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.
Собравшимся гражданам, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, президент заверил, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. "Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал В.Путин.
В Приморье объявлен траур по погибшим в результате пожара в Кемерове. Приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Во Владивостоке траур объявлен на три дня по решению главы города Виталия Веркеенко (см. видео).
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в Приморье начались массовые проверки торгов-развлекательных комплексов. Внеплановая кампания проводится по поручению генеральной прокураторы после пожара в торговом центре Кемерово. Сегодня в Приморье больше ста торговых комплексов, треть из них оборудованы детскими развлекательными центрами. Также в крае почти два десятка кинотеатров. Самые крупные комплексы расположены во Владивостоке. Некоторые из них относятся к категории с повышенным риском, так как не обеспечены удобными подъездами для пожарной техники, а парковочная зона переполнена автомобилями посетителей. И по-сути это очень серьезные нарушения. Также сегодня стало известно, что по поручению главы Владивостока пройдет внеплановая проверка пожарной безопасности во всех детских садах и школах краевого центра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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