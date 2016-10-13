Двоих человек спасли из горящей квартиры находкинские пожарные

Днем 26 марта в 15.25 в пожарно-спасательную службу Находкинского городского округа поступило сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Постышева. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

Незамедлительно на место происшествия прибыли пожарные. В квартире горели пластиковое окно, балкон и домашние вещи в квартире на втором этаже, также горел сайдинг и балкон на третьем этаже. Из отрезанных дымом квартир брандмейстеры спасли двух человек, 10 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]