Жители Приморья получили тревожные смс (фото)

Жители некоторых районов Приморского края получили от МЧС смс о резком ухудшении погодных условий: ожидается сильный мокрый снег при порывах ветра 15-20 м/с.

Как сообщает эксперт @погода 25 регион, жителей Приморья это предупреждение не касается. Это предупреждение идёт на Хабаровский край, а вот почему приходят такие сообщения жителям Приморья непонятно. Эта смс-рассылка в очереднйо раз убеждает, что система оповещение от МЧС не работает должным образом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]