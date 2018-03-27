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Жители Приморья скорбят по жертвам трагедии в Кемерово (фото)

Жители Приморья скорбят по жертвам трагедии в Кемерово (фото)

Тысячи жители Приморского края выходят на центральные улицы и площади своих городов и поселков, чтобы почтить память жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". В результате возгорания в Кемерово погибли 64 человека, из которых 41 — дети. 

Такого искреннего сострадания и отзычивости на чужое горе наш край не видел давно: поминальные свечи, цветы, детские игрушки появились во Владивостоке( фото 1), в Артеме ( фото 2), Дальнегорске (фото 3), Черниговке (фото 4), п.Заводском ( фото 5), Уссурийске (фото 6), Арсеневе (фото 7), Ливадии (фото 8), Находке (фото 9).

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Пожар в кемеровском ТРЦ произошел в воскресенье 25 марта, тушили его почти сутки. СКР считает наиболее вероятной причиной пожара короткое замыкание. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТРЦ систему оповещения.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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