Crown опрокинул Vitz на проспекте 100-летия Владивостока (фото)

"Эффектное" ДТП могли наблюдать вечером 27 марта жители города в районе дома по адресу проспект 100-летия Владивостока,30, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на @Экипажи ДПС.

По словам очевидцев, Toyota Crown перестраивался и врезался в малолитражку Toyotа Vitz. От удара Vitz перевернулся на крышу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]