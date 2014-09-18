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В приморских торговых центрах идут массовые проверки. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Приморские торговые центры ждут массовые проверки. По поручению Генеральной прокуратуры по всей стране пройдут внеплановые рейды по пожарной безопасности. В проверочном списке развлекательные и торговые комплексы, кинотеатры. Масштабная кампания — ответные меры на страшную трагедию в Кемерово. На что комиссии обратят внимание в первую очередь?

Из рук в руки — уведомление о проверке. Это значит — уже в ближайшие часы торговый центр может ждать встречи с комиссией. В Приморье стартует волна внеплановых рейдов по пожарной безопасности. Представители прокуратуры и МЧС этаж за этажом исследуют все крупные торговые и развлекательные комплексы края и проверят системы автоматической защиты.

Светлана Таболова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района г. Владивостока: «Это и автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения. Проверим состояние путей эвакуации, ширину прохода, какими материалами отделаны. Также посмотрим подъездные пути и знания персонала».

Самое главное требование к большим центрам — не менее двух эвакуационных выходов на этаж. И обязательно открытых.

Юрий Щербак, начальник службы безопасности торгового центра: «На этих дверях систем электромагнитных замков. В случае пожара автоматически разблокируются».

А вот насколько система исправна и не подведет ли в случае ЧП, эксперты комиссии выяснят на месте.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «В случае выявления правонарушения правоохранительные органы примут исчерпывающие меры».

Под проверку попадут все города края. А это больше 100 торговых комплексов и около двух десятков кинотеатров. Кстати, по мнению приморцев, в полной безопасности они не могут себя чувствовать ни в одном заведении.

- Люди предоставлены сами себе. Безалаберность.

- Вот повсюду решетки, хотя не положено по правилам. Берегут имущество торговые центры.

- Честно говоря, не обращал внимание, но сейчас с внучкой буду внимательнее смотреть.

Отдельная проверка ожидает детсады и школы Владивостока. Это личное поручение главы города. Инструктаж и разъяснительные беседы проведут с педагогами, родителями и детьми. И уже в апреле в учебных учреждениях краевой столицы пройдут масштабные учения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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