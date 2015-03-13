Бывший глава Хасанского района осужден к реальному сроку лишению свободы

Хасанским районным судом Приморского края вынесен приговор бывшему главе Хасанского муниципального района Александру Нарыжному, который осужден за превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в период с 2011 по 2013 г.г., когда фигурант занимал должность главы администрации Хасанского муниципального района, в нарушение требований действующего законодательства администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене. В частности, при оформлении муниципальных земель под вспомогательными, некапитальными объектами недвижимости в собственность граждан не учитывалась незначительная площадь таких объектов, которая была несоизмерима с площадью земельных участков, необходимой для их эксплуатации.

В ряде случаев глава района принимал решения о передаче в собственность земель под вспомогательными объектами для ведения личного подсобного хозяйства гражданам, не зарегистрированным и не проживавшим в населенных пунктах по месту нахождения участков, что нарушало требования Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве».

В результате незаконных действий фигуранта из распоряжения администраций Хасанского муниципального района, Славянского, Зарубинского, Хасанского, Краскинского, Приморского, Посьетского городских поселений, Барабашского и Безверховского сельских поселений незаконно выбыло порядка 300 земельных участков. А в связи с необоснованным применением льготного порядка расчета выкупаемых земель причинен ущерб на общую сумму свыше 62 млн рублей.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства при предоставлении земельных участков в собственность.

Признав подсудимого виновным в совершении должностного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Иск прокурора района о взыскании ущерба, причиненного муниципальным образованиям, будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]