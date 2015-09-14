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Во Владивостоке готовится операция по спасению кота (фото)

Во Владивостоке готовится операция по спасению кота (фото)

В среду днем специалисты попытаются вызвалить из западни кота, который провалился  в шахту вентиляции торгового центра "Гермес" во Владивостоке.

Сообщение подписчика WhatsApp "Вести:Приморье" о том, что "кот застрял в вентиляционной шахте торгового центра "Гермес", расположенного на улице Третьей Рабочей во Владивостоке, не может выбраться и страдает уже несколько дней", вызвало бурную реакцию в соцсетях города. 

В пабликах появились сотни комментариев и требований к администрации торгового центра принять меры по спасению кота. И вот, как сообщают наши подписчики: "Администрация центра на завтра (то есть 28 марта- прим. ред.) в 12 вызвала службу,которая обслуживает их вентиляцию.  Если они не справятся,то сразу же сами обратятся к спасателям"

"Вести:Приморье" будет следить за развитием событий и информировать о ходе спасательной операции.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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