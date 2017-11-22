С начала года автоматическая фиксация выявила свыше 133 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

В регионе с начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 133 тыс. 142 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 59 млн 038 тысяч рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 118 тыс. 223 постановлений о наложении штрафа на сумму 45 млн. 118 тыс. 750 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 5 тыс. 666 дел на сумму 6 млн. 329 тыс. 250 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 4 тыс. 642 дела на сумму 2 млн 292 тыс. 500 рублей.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]