Огонь, воду и медные мосты без труда проходит БТР-82А. На вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота поступили новые бронетранспортеры. Первые образцы современной техники уже находятся в Приморье. На обкатке новых БТРов побывала и наша съемочная группа.

К месту выполнения боевых задач личный состав морпехов Тихоокеанского флота доставлять теперь будут с комфортом. В новых БТР-82А, пришедших на смену 80-й модификации, установлен кондиционер. Комфорт — хорошо, но безопасность — еще лучше. У бронемашины более мощный двигатель и усиленная осколочная защита. Также она оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования. БТР-82А — это глубокая модернизация предыдущих моделей. Вместо пулеметной башни установлен боевой модуль с автоматической пушкой 30-мм калибра, здесь же и спаренный модернизированный танковый пулемет Калашникова.

По программе перевооружения поступило 20 современных бронетранспортеров. Они в разы усилили боевые возможности подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Эффективность их применения вдвое превышает возможности предыдущих советских моделей.

Владимир Хамутов, заместитель командира десантно-штурмового батальона по вооружению: «Появилась новая ходовая часть, усилены редуктора колесные, поворотные, данная машина хорошо себя зарекомендовала в сложный условиях местности, уверенно преодолевает брод, скалистую местность и грязевую».

Несколько дней девять новых бронемашин обкатывал личный состав подразделения. Впечатления от современных БТРов самые положительные. Маневренность, проходимость и огневая мощь солидно улучшились.

Цирен Лубсанов, командир десантно-штурмового взвода: «Боекомплект пушки составляет 300 выстрелов, начальная скорость пули — 360 метров в секунду, также имеется пулемет ПКТ, боекомплект пулемета составляет 2 тысячи выстрелов, дальность выстрела — до полутора тысяч км».

В ближайшее время автопарк «черных беретов» пополнится еще одной партией современных БТРов. Кроме того, посмотреть на бронемашину нового поколения можно будет на параде 9 мая во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]